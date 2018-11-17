صحة الأقصر تنظم قافلة طبية بوحدة الصعايدة الصحية.. 17 نوفمبر

الأقصر - أحمد مرعى

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر قافلة طبية يومى 17 و18 نوفمبر الحالى بمقر الوحدة الصحية بالصعايدة التابعة لمركز الزينية شمال الأقصر، وذلك فى إطار استمرار أعمال القوافل الطبية بمحافظة الأقصر، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وقال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة تشمل تخصصات الجلدية والعظام والباطنة والأنف والأذن والنساء والتوليد والأسنان والأطفال، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.