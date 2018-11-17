شعبة البقوليات تتوقع انخفاض أسعار الفول مع زيادة استيراد المنتج

كتب – إسلام سعيد

توقعت شعبة شعبة البقوليات والحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض أسعار الفول بالسوق المحلى مع زيادة الكميات المستوردة منه والمرتقب دخولها خلال الفترة القادمة.

وقالت الشعبة فى منشور لأعضائها إنها تتوجه بالشكر لكبار مستوردى الفول فى مصر على مجهودهم فى استيراد 110 ألف طن فول خلال شهر نوفمبر بهدف توفير المنتج لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار مؤخرا.

وقال رئيس الشعبة أحمد الباشا أدريس، إن الشعبة تأخذ على عاتقها أى مشكلة فى مسألة توافر المنتج بالسوق والعمل على حلها فى أسرع وقت بتعاون مثمر بين عموم مستوردى الفول، متوقعا حدوث انخفاضات فى أسعار الفول خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أدريس فى منشور للأعضاء، أن الشعبة عقدت اجتماع يوم الخميس وكانت أهم نتائجه "العمل علي تطوير الارشاد الزراعى وضرورة زيادة المساحات المزروعة من الفول ، والاتفاق على فتح حلقة اتصال مع وزارة التموين بصورة دائمة لمواجهة أى ارتفاع فى الأسعار ، التأكيد على أهمية فتح باب الاستيراد لهذا المحصول الحيوى بتنسيق مع وزارة التموين".

يشار إلى أن أسعار الفول فى السوق المحلى سجلت تحركا ملحوظا فى الأسعار نهاية أكتوبر الماضى حيث كان سعر كيلو الفول البلدى 15 جنيها وارتفع إلى 22 جنيها الآن، والفول المستورد كان ما بين 9 إلى 10 جنيهات وأصبح من 15 إلى 16 جنيها للكيو.