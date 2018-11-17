شاهد عيان يكشف تفاصيل مصرع شخصين سقط عليهما سور كوبرى صفط اللبن

كتب بهجت أبو ضيف

قال أحمد إبراهيم شاهد عيان على حادث سقوط جزء من السور الحديدى الخاص بكوبرى صفط اللبن ببولاق الدكرور، مما أسفر عن مصرع شخصين، أن سيارة اصطدمت بالسور الحديدى بالكوبرى، مما أسفر عن سقوط جزء منه، فأصاب شخصين تصادف سيرهما أسفل الكوبرى مما أسفر عن مفارقتهما الحياة فى الحال.

وأضاف شاهد العيان أن الحادث لم يسفر عن ضحايا اخرين، مضيفا أن المتوفيين كانا يشتريان الخضروات من السوق المجاور لمكان الحادث، وتم إبلاغ قسم شرطة بولاق الدكرور، ونجدة الجيزة، مؤكدا أن الحادث ليس الأول من نوعه، حيث تكرر سابقا فى مناطق متفرقة بصفط اللبن، وهو ما يمثل تهديدا لحياة المواطنين المقيمين بالمنطقة.

وتلقى الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد سقوط جزء من السور الحديدى الخاص بكوبرى صفط اللبن، مما أسفر عن مصرع شخصين.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث بإشراف العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والمعاينة لمكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.