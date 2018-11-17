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شاهد.. الرئيس الروسى يتفقد صيدلية فى جولة مفاجئة ببطرسبورج

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:18 ص
شاهد.. الرئيس الروسى يتفقد صيدلية فى جولة مفاجئة ببطرسبورج
كتب محمد عبد العظيم
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شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفقة وزيرة الصحة الروسية، فى زيارة تفقدية مفاجئة لإحدى صيدليات مدينة سان بطرسبورج للتأكد من وجود كافة الأدوية الضرورية.

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وتجول الرئيس الروسى داخل الصيدلية بنفسه، من أجل التأكد من وجود كل الأدوية، حيث دخل فى حوار مع مديرة الصيدلية للتأكد من انتظام العمل وعدم وجود نواقص فى كافة الأدوية وكذلك قام بالتقاط الصور التذكارية مع الفريق الطبى المتواجد داخل الصيدلية، وذلك حسبما كشفت قناة "روسيا اليوم".

 


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