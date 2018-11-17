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سفير المكسيك: يجب اتخاذ الإجراءات جماعية لتعميم التنوع البيولوجى

السبت، 17 نوفمبر 2018 11:24 ص
سفير المكسيك: يجب اتخاذ الإجراءات جماعية لتعميم التنوع البيولوجى سفير المكسيك خوسية اوكتافيو
كتب آية دعبس و محمد شرقاوى
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قال خوزيه أوكتافيوس، سفير المكسيك، إنه خلال رئاسة المكسيك لمؤتمر الأطراف الثالث عشر، خلال العامين الماضيين عملنا للنهوض على برنامج الحفاظ على التنوع البيولوجى، بالتعاون مع المسئولين الدولين، خاصة فى مجالات الصيد الجائر.
 
وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "فى هذا الإطار ومن اجل تعميم التنوع البيولوجى، تعبتر المكسيك أنها من الدول التى قامت بإطراء العمل لدعم ذلك فى قطاعات الصحة والتعدين لصالح السكان المحليين والشباب، وعليه سنستطيع تحقيق برنامج 2030، ونحن فى الطريق إلى العمل على إعداد خطة 2050، والتى سيتم وضعها فى الصين بعد عامين.
 
ووجه التحية للحكومة المصرية، لنشر التقرير المعنى بمؤتمر الأطراف الثالث عشر والذى استضافته المكسيك، والذى يوضح ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة لتعميم التنوع البيولوجى، طبقا لشواغل كل دولة، مؤكدا أنهم لديهم الثقة فى أنه بتضامن مصر معهم سيحققوا الأهداف المرجوة، معلنا إنطلاق المؤتمر الرابع عشر للتنوع البيولوجى، برئاسة مصر.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،  أوضح أن مصر تعتبر أول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث الذى يعد أكبر المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة فى مجال الحفاظ على التنوع البيولوجى والبيئي، ومنبرا هاما لتعزيز التعاون والمشاركة الإنسانية بين شعوب العالم لزيادة ونشر الوعى بأهمية التنوع البيولوجى.

 

 


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