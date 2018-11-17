video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 09:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم السبت 2018 ـ 11 ـ 17 فى مصر

السبت، 17 نوفمبر 2018 09:11 ص
سعر الدولار اليوم السبت 2018 ـ 11 ـ 17 فى مصر الدولار الأمريكى
كتب ــ محمود الضبع
إضافة تعليق
يستمر استقرار  سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت، طبقاً لأخر تحديث تم بالبنوك المصرية الخميس الماضى، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى  17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 17.79 جنيه للشراء، و 17.89 جنيه للبيع.
 
 
 
 
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
17.86 جنيه للشراء
 
 
 
17.95 جنيه للبيع
 
 
 
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
17.78 جنيه للشراء
 
17.88 جنيه للبيع
 
 
سعر الدولار فى بنك مصر
 
17.79  جنيه للشراء
 
 
17.89  جنيه للبيع
 
سعر الدولار فى بنك القاهرة
 
17.86 جنيه للشراء
 
17.96 جنيه للبيع
 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
17.86 جنيه للشراء
 
17.96 جنيه للبيع
 
 
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
17.86  جنيه للشراء
 
17.96  جنيه للبيع

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الدولار اليوم الجمعة 16-11-2018 فى مصر

الدولار الامريكى

الجنيه

البنوك

البنك الاهلى

بنك الاسكندرية

اخبار

اسعار

اقتصاد




لا تفوتك
"القوى العاملة" تبدأ غدًا قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب بمكافأة ألف جنيه

"القوى العاملة" تبدأ غدًا قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب بمكافأة ألف جنيه

محمد صلاح يستمع لأغنية "هدد" بعد مباراة مصر وتونس

محمد صلاح يستمع لأغنية "هدد" بعد مباراة مصر وتونس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

إخلاء سبيل مالكة حضانة التعذيب و مشرفتين بكفالة 500 جنيه

إخلاء سبيل مالكة حضانة التعذيب و مشرفتين بكفالة 500 جنيه

"مصر للطيران": إقلاع طائرة الشهيد ساطع النعمانى من لندن لنقله إلى القاهرة

"مصر للطيران": إقلاع طائرة الشهيد ساطع النعمانى من لندن لنقله إلى القاهرة

إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018

إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة