video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 06:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

رفض طعون 12 متهما فى "أحداث عنف دار السلام" وتأييد أحكام السجن

السبت، 17 نوفمبر 2018 05:28 م
رفض طعون 12 متهما فى "أحداث عنف دار السلام" وتأييد أحكام السجن محكمه - ارشيفيه
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق

قضت محكمة النقض بتأييد الأحكام الصادة من محكمة جنايات القاهرة بحق 12 متهمًا على الأحكام الصادرة بحقهم والتي تتراوح من 3 لـ10 سنوات سجن، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام.

 

ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 2170 لسنة 2016 جنايات دار السلام، والمعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف دار السلام» عدة تهم منها قيامهم خلال أكتوبر 2016 بالانضمام لجماعة الإخوان، والتي اتخذت من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أطماعها وجرائمها الإرهابية، لتعريض حياة المواطنين للخطر، ومنع سلطات الدولة من القيام بعملها، وخططت لتكدير الأمن والسلم العام.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم لقيامهم خلال أكتوبر 2016 بالانضمام لجماعة الإخوان التي اتخذت من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أطماعها وجرائمها الإرهابية لتعريض حياة المواطنين للخطر ومنع سلطات الدولة من القيام بعملها وخططت لتكدير الأمن والسلم العام.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تضبط ألفين قطعة سلاح بينها جرينوف و198 بندقية و24 كيلو هيروين × 10 أيام

سقوط 4 متهمين بحوزتهم استروكس وبانجو وهيروين فى الإسماعيلية

ادراج

قوائم ارهاب

محكمة النقض

ارهاب

احداث عنف

اخوان




لا تفوتك
غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة