رفض طعون 12 متهما فى "أحداث عنف دار السلام" وتأييد أحكام السجن

كتب عامر مصطفى

قضت محكمة النقض بتأييد الأحكام الصادة من محكمة جنايات القاهرة بحق 12 متهمًا على الأحكام الصادرة بحقهم والتي تتراوح من 3 لـ10 سنوات سجن، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 2170 لسنة 2016 جنايات دار السلام، والمعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف دار السلام» عدة تهم منها قيامهم خلال أكتوبر 2016 بالانضمام لجماعة الإخوان، والتي اتخذت من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أطماعها وجرائمها الإرهابية، لتعريض حياة المواطنين للخطر، ومنع سلطات الدولة من القيام بعملها، وخططت لتكدير الأمن والسلم العام.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم لقيامهم خلال أكتوبر 2016 بالانضمام لجماعة الإخوان التي اتخذت من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أطماعها وجرائمها الإرهابية لتعريض حياة المواطنين للخطر ومنع سلطات الدولة من القيام بعملها وخططت لتكدير الأمن والسلم العام.