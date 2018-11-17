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رئيس وزراء أستراليا يحث زعماء العالم على رفض الحمائية

السبت، 17 نوفمبر 2018 06:00 ص
رئيس وزراء أستراليا يحث زعماء العالم على رفض الحمائية سكوت موريسون رئيس الوزراء الاسترالى
(رويترز)
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قال رئيس الوزراء الاسترالى سكوت موريسون، اليوم السبت، إنه يتعين على زعماء العالم تشجيع التجارة الحرة.

وحث موريسون فى كلمة أمام قمة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى (أبيك) فى بابوا غينيا الجديدة الزعماء على تبنى التجارة الحرة والمفتوحة ورفض النزعة الحمائية.

وقال "الاختبار لنا الآن، لنا جميعا هو الدفاع عن القيم الاقتصادية التى نؤمن بها. وإثبات مدى نجاحها وإظهار ذلك، "لقد انتشلت مئات وملايين الأشخاص من الفقر لأن تلك القيم الاقتصادية الأساسية أدت إلى سياسات وتحقيق هذه الأهداف".

 


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