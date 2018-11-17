رئيس مياه القناة يتفقد محطة القنطرة غرب ويناقش طرق التشغيل

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

قام المهندس أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه القناه بجولة تفقدية شملت محطات معالجة القنطرة غرب، ومياه الشرب الكبرى ومحطة الصرف ومعالجة أبو خليفة، وناقش الصحصاح خلال الجولة، طرق التشغيل وإتباع شروط السلامة والصحة المهنية وإتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامة العاملين وكذلك تأمين المحطات وألتقى بالعاملين بالقطاع.

وأكد رئيس شركة مياه القناة، ضرورة تكاتف العاملين من أجل الإرتقاء بالشركة وتحقيق أفضل أداء لخدمة المواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى، لتكون الشركة من أوائل الشركات التابعة ووجه بضرورة تفعيل سجلات الصيانة والتشغيل والزيارات لتأكيد المتابعة وحركة التشغيل وتسجيل الصيانة وتوقيتاته، كما تابع أعمال إصلاح كسر الخط الرئيسى بالقنطرة مشددا على تكثيف العمل لإنهاء الإصلاح.

وقرر الصحصاح تكريم العاملين بتلك المحطات وخاصة محطة الصرف وقيادات القطاع بشهادة تقدير، رافقه خلال الجولة المهندس محمد عبدالسلام رئيس قطاع الإسماعيلية، وحسين محمد حسين مدير عام الأمن والمهندسة داليا حسونه نائب رئيس القطاع

وأشار عادل عبد المنعم المتحدث الرسمي لمياه القناه، إلى أنه تم توصيل 1600مترمواسير مياه قطر 4 بوصه بالجهود الذاتية لربط خط منشيه مبارك وعزبة أحمد سلطان بقرية المحسمه، وتركيب 100 متر مواسير 4 بوصه بالجهود الذاتية بمنطقة الجميزه بقرية الوادي الأخضر من قبل منطقة القصاصين بإشراف المهندس محمود حسونة رئيس منطقة القصاصين.