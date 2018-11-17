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رئيس الوزراء يشكل لجنة برئاسة وزيرة التضامن لتعديل قانون الجمعيات

السبت، 17 نوفمبر 2018 06:32 م
رئيس الوزراء يشكل لجنة برئاسة وزيرة التضامن لتعديل قانون الجمعيات المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب مدحت وهبة
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أصدر المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرارا بتشكيل لجنة لاعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى .

 

وتضمن القرار أن تشمل اللجنة تمثيلا للوزارات والهيئات المعنية بعمل الجمعيات الأهلية، على أن يكون للجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء فى مجال عملها أومن غيرهم لانجاز المهمة الموكلة اليها .

 

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على تختص اللجنة المشكلة باعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى المشار إليه مع مراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة فى هذا الشأن وطرح التعديلات التى تنتهى اليها اللجنة لحوار مجتمعى على أن تشارك فيه مجموعات شبابية متنوعة .

 

وشمل قرار رئيس الوزراء، أن تعد اللجنة المشكلة تقريرا بنتائج أعمالها ومشروع القانون خلال شهر من قرار تشكيلها على تقوم وزيرة التضامن بعرض التقرير ومشروع القانون على مجلس الوزراء لاستكمال اجراءات استصداره.

 

وأكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات اليوم أنه سيجرى تقسيم العمل على اللجنة المشكلة لضمان مراجعة القانون الحالى والخروج بالتعديلات المناسبه بعد الاطلاع على التجارب الأفضل عالميا فى التشريعات التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية.

وأوضحت "والى"، أن اللجنة ستدير حوارا مجتمعيا مع الأطراف المعنيه ومجموعات من الشباب المهتم بالعمل الأهلى لضمان خروج القانون الجديد في الصوره التى ترضى جميع الأطراف المعنية بها ، لافته الى ان المدي الزمني المحدد للجنة يعد تحدي كبير سيتم استغلال كل الإمكانيات والطاقات للالتزام بانتهاء عمل اللجنة فى المدة المقررة.

 


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