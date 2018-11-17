رئيس الوزراء: مصر تتفق مع الهيكل المقترح للوظائف القيادية بالاتحاد الإفريقى

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

خلال مشاركته فى أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى يعقد فى العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، يومى 17 و18 نوفمبر الجارى، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإلقاء كلمة حول الإصلاح المؤسسى للاتحاد الأفريقي، تقدم فى بدايتها بالشكر الجزيل للرئيس بول كاجامى رئيس الجمهورية الرواندى على الإنجاز المتحقق فى ملف الإصلاح المؤسسى للاتحاد الأفريقى منذ تولى هذه المهمة الصعبة اعتباراً من قمة كيجالى 2016، كما أعرب عن تقدير مصر للجهد الدؤوب الذى تم فى هذا الصدد على مدار الأعوام السابقة. كما تقدم بالشكر لرئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، ولشعب إثيوبيا، على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة للوفد المصرى، وبالشكر كذلك للسيد موسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، على التقرير الوافى المعروض على القمة اليوم.

وقال رئيس الوزراء: فيما يتعلق بما هو مطروح على قمتنا الحالية بالنسبة لإصلاح وتطوير مفوضية الاتحاد الأفريقي، من واقع مشروع القرار المعروض وفقاً لما انتهت إليه اجتماعات المجلس التنفيذى قبل يومين، اسمحوا لى أن أشير إلى ما يلي: أولاً: بالنسبة للهيكل الجديد المقترح للوظائف القيادية بالمفوضية، الذى يقوم على رئيس للمفوضية ونائب للرئيس وستة مفوضين باختصاصات محددة على نحو ما هو معروض، فتتفق مصر مع الطرح المعروض، خاصة أنه يُحقق التوازن المأمول بين الجنسين والأقاليم الجغرافية الخمسة، وتتطلع مصر إلى استكمال التشاور مع الدول الأعضاء والمفوضية لإعداد هيكل فعال ومرن للإدارة يتسم بالكفاءة، ويوضح التدرج فى المهام والاختصاصات من الأعلى إلى الأسفل.

ثانياً: بالنسبة لطريقة اختيار رئيس المفوضية ونائبه والمفوضين الستة، تتفق مصر إلى حد كبير مع التصور المطروح فى المقرر المعروض، والذى يقوم على تقدم الأقاليم الجغرافية بالمرشحين، والنظر فيها من جانب لجنة من الشخصيات الأفريقية البارزة الممثلة للأقاليم بمعاونة مؤسسة أفريقية متخصصة. وتثمن مصر حرص الدول الأعضاء جميعاً على عدم المساس بالقانون التأسيسى للاتحاد الأفريقي، وهو ما تمسكت به مصر خلال مختلف مراحل النقاشات، لما يوفره من عنصر الاستقرار المؤسسى اللازم للاتحاد الأفريقي. كما تشدد مصر على أهمية قيادة الدول الأعضاء لعملية الترشيح والانتخاب والتعيين فى مختلف مراحلها، أخذاً فى الاعتبار الطبيعة السياسية الخاصة لوظائف الهيئة العليا للمفوضية.

وأضاف الدكتور مدبولى: ثالثا، وأخيراً: ترحب مصر بما تضمنه مشروع المقرر المطروح حول الإصلاح المالى والإدارى لمفوضية الاتحاد الأفريقي، وتعرب عن التقدير للجنة المندوبين الدائمين الفرعية المعنية بالشئون الإدارية والمالية برئاسة جنوب أفريقيا على عملها الدؤوب وتوصياتها فى هذا الشأن، والتى اعتمدها المجلس التنفيذي، وتؤكد مصر فى هذا الصدد أن المستهدف من عملية الإصلاح المالى والإدارى للمفوضية، ليس تقليص صلاحيات المفوضية أو تصعيب عملها، وإنما على العكس فهو يهدف إلى مساعدتها بأسلوب محترف على القيام بدورها وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك. وتعرب مصر فى هذا الصدد عن ثقتها فى قدرة المفوضية على تنفيذ خطة الإصلاح المالى والإدارى بالشكل المرجو وفقاً للمدى الزمنى المحدد من جانب المجلس التنفيذي



























































