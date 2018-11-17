video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 07:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

خلال ساعات.. الحكم على المتهمين بـ"خلية طنطا" الإرهابية

السبت، 17 نوفمبر 2018 06:30 ص
خلال ساعات.. الحكم على المتهمين بـ"خلية طنطا" الإرهابية محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، بحكمها فى إعادة محاكمة 7 متهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامه مع آخرين حكم عليهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.

 

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

 

كانت الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى 4 سبتمبر 2016.

 

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن "خلية طنطا الإرهابية" بعد إحالة متهم للمفتى

5 أرقام مرتبطة بإعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية".. تعرف عليها

خليه طنطا الإرهابية

الحكم على المتهمين بخلية طنطا

استهداف قوات الجيش والشرطة

معهد امناء الشرطة

المستشار حسين قنديل

المستشار حسن فريد

اخبار حوادث مصر




لا تفوتك
"القوى العاملة" تبدأ غدًا قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب بمكافأة ألف جنيه

"القوى العاملة" تبدأ غدًا قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب بمكافأة ألف جنيه

محمد صلاح يستمع لأغنية "هدد" بعد مباراة مصر وتونس

محمد صلاح يستمع لأغنية "هدد" بعد مباراة مصر وتونس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

إخلاء سبيل مالكة حضانة التعذيب و مشرفتين بكفالة 500 جنيه

إخلاء سبيل مالكة حضانة التعذيب و مشرفتين بكفالة 500 جنيه

"مصر للطيران": إقلاع طائرة الشهيد ساطع النعمانى من لندن لنقله إلى القاهرة

"مصر للطيران": إقلاع طائرة الشهيد ساطع النعمانى من لندن لنقله إلى القاهرة

إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018

إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة