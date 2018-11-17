حملة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية ومكافحة 800 كلب ضال بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور عبد الحكيم إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن المديرية تستعد للحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، التى ستبدأ يوم الأربعاء المقبل، مؤكدا أن ما تم تحصينه خلال الحملة السابقة التى انتهت فى 31 أكتوبر الماضى، 236 ألفا و400 رأس ماشية.

وأضاف أبو إسماعيل، لـ"اليوم السابع"، تم سحب 20 عينة من الدواجن فى المزارع بمركز الرياض ومطوبس وبيلا وسيدى سالم، لفحصها بمعامل جمصة ودمنهور، لمعرفة مدى إصابة الطيور بأنفلونزوا الطيور تفعيلا للقانون 70، وتبين سلبية العينات.

وقال عبد الحكيم إنه تمت مكافحة 800 كبل ضال بـ11 مركزا بالمحافظة منذ بدء الحملة فى مكافحة 3 نوفمبر الحالى، بالإضافة إلى حملة الرش الجماعى ومسح تناسلى مجانا، كما ستبدأ غدا الأحد المقبل حملة لتحصين الأغنام والماعز.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ أنه تتم مكافحة الكلاب المسعورة بالرمى بالخرطوش، أما الكلاب الضالة بوضع مادة "استركنين"، وهى مادة تحدث شللا للكلب فى أقل من دقيقة، أما مكافحة القطط باستخدام مادة "فوسفيد الزنك"، يتم وضعها فى علب الزبادى وتموت القطة فى أقل من دقيقة.