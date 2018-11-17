video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 01:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية ومكافحة 800 كلب ضال بكفر الشيخ

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:00 ص
حملة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية ومكافحة 800 كلب ضال بكفر الشيخ تحصين الماشية - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

قال الدكتور عبد الحكيم إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن المديرية تستعد للحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، التى ستبدأ يوم الأربعاء المقبل، مؤكدا أن ما تم تحصينه خلال الحملة السابقة التى انتهت فى 31 أكتوبر الماضى، 236 ألفا و400 رأس ماشية.

 

وأضاف أبو إسماعيل، لـ"اليوم السابع"، تم سحب 20 عينة من الدواجن فى المزارع بمركز الرياض ومطوبس وبيلا وسيدى سالم، لفحصها بمعامل جمصة ودمنهور، لمعرفة مدى إصابة الطيور بأنفلونزوا الطيور تفعيلا للقانون 70، وتبين سلبية العينات.

 

وقال عبد الحكيم إنه تمت مكافحة 800 كبل ضال بـ11 مركزا بالمحافظة منذ بدء الحملة فى مكافحة 3 نوفمبر الحالى، بالإضافة إلى حملة الرش الجماعى ومسح تناسلى مجانا، كما ستبدأ غدا الأحد المقبل حملة لتحصين الأغنام والماعز.

 

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ أنه تتم مكافحة الكلاب المسعورة بالرمى بالخرطوش، أما الكلاب الضالة بوضع مادة "استركنين"، وهى مادة تحدث شللا للكلب فى أقل من دقيقة، أما مكافحة القطط باستخدام مادة "فوسفيد الزنك"، يتم وضعها فى علب الزبادى وتموت القطة فى أقل من دقيقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طب بيطرى كفر الشيخ يحصن 80 ألف رأس ماشية من الحمى القلاعية والوادى المتصدع

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

تحصين

وادي متصدع

حمى قلاعية

طيور




لا تفوتك
صور.. منتخب مصر يهزم تونس 3 /2 فى تصفيات أمم أفريقيا بهدف صلاح المميت

صور.. منتخب مصر يهزم تونس 3 /2 فى تصفيات أمم أفريقيا بهدف صلاح المميت

إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018

إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018

بطاقات حصول الأطفال على خدمات طبية مميزة بــ 5 آلاف وحدة × 6 معلومات

بطاقات حصول الأطفال على خدمات طبية مميزة بــ 5 آلاف وحدة × 6 معلومات

250 طنا.. توزيع السلع على الفقراء بمناسبة المولد النبوى × 5 معلومات

250 طنا.. توزيع السلع على الفقراء بمناسبة المولد النبوى × 5 معلومات

مصرع عامل مصرى فى الكاميرون أثناء إنشاء أحد ملاعب كأس الأمم الأفريقية

مصرع عامل مصرى فى الكاميرون أثناء إنشاء أحد ملاعب كأس الأمم الأفريقية

القوى العاملة: الثلاثاء إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

القوى العاملة: الثلاثاء إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة