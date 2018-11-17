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حفتر يبحث مع وفد وأعيان قبائل ليبية تأمين مدن الجنوب .. صور

السبت، 17 نوفمبر 2018 08:33 م
حفتر يبحث مع وفد وأعيان قبائل ليبية تأمين مدن الجنوب .. صور حفتر
كتب أحمد جمعة
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التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، السبت، وفد من أعيان وقبائل وحكماء ونشطاء منطقة الجفرة ومحيطها إضافة إلى أعيان ومشائخ قبائل المحاميد في سبها وضواحيها لبحث تأمين مدن الجنوب الليبى.
 
 
وقال مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية فى بيان له، أطلعت عليه "اليوم السابع" إن المشير خليفة حفتر ناقش مع وفد القبائل الليبية أوضاع الجنوب الليبي، وتأمينه مؤكدين أنهم يقفون خلف القيادة العامة في تأمين الوطن وكرامة المواطن الليبى.
 
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