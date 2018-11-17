حبس طالب قتل صديقه بسبب خلافات على "كاب" فى مدينة السلام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل صديقه بمطواة قرن غزال فى مشاجرة بينهما، بسبب الخلاف على "كاب" فى السلام.

وكان قسم شرطة السلام، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد نشوب مشاجرة بين طالبين، ما أسفر عن مصرع أحدهما، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة "ى. أ"، 17 سنة، طالب به عدة طعنات بالبطن، تم نقله إلى المشرحة.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه "ب.م" 17 سنة، طالب، وأنه حدثت مشادة كلامية بينهما، بسبب خلاف على كاب تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بإخراج مطواة قرن غزال من بين طيات ملابسه، وسدد عدة طعنات لصديقه حتى سقط على الأرض مفارقا الحياة.

بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.