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حبس خادمة 4 أيام بتهمة بيعها عقد ذهب مسروق فى الصاغة بالجمالية

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:10 م
حبس خادمة 4 أيام بتهمة بيعها عقد ذهب مسروق فى الصاغة بالجمالية حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة بيع عقد ذهب مرصع بالماس يقدر ثمنه بحوالى 35 ألف جنيه، تبين سرقته من شقة مخدومها.

 

وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.

 

وتعود تفاصيل القضية عندما، ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية القبض على "عائشة ن ع" 22 سنة، خادمة، وبحوزتها عقد ذهب مرصع بالماس يقدر ثمنه بحوالى 35 ألف جنيه، مجهول المصدر، أثناء محاولتها بيعه لأحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بالمنطقة.

 

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومها "حسين م ع"، 72 سنة، بالمعاش، بأسلوب " المغافلة " إبان عملها كخادمة طرفه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وأتهمها بالسرقة وقرر أنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

 


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