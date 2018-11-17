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حبس المتهم بقتل صديقه بمدينة السلام 4 أيام

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:13 ص
حبس المتهم بقتل صديقه بمدينة السلام 4 أيام أرشيفيه
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة السلام، بحبس المتهم بقتل صديقه بمدينة السلام إثر نشوب مشاجرة بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات ، انتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع مقتل شاب على يد صديقه بمدينة السلام، مساء اليوم الجمعة، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه.

ولقى شاب حتفه بطعنة نافذة في الصدر، على يد صديقه إثر نشوب مشاجرة بينهما، بمدينة السلام اليوم الجمعة ،وتلقى قسم شرطة السلام، بلاغ يفيد بمقتل شاب بطعنة نافذة بالصدر على يد صديقه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين مقتل شاب يدعى "أمير"، على يد صديقه بطعنة "مطواة" نافذة في الصدر، إثر مشاجرة بينهما استهل على إثرها القاتل "مطواة" وطعن صديقه ليلقى مصرعه فى الحال، وفر هاربا ، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

 

 

 


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