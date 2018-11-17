حبس المتهم بقتل صديقه بمدينة السلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس المتهم بقتل صديقه بمدينة السلام إثر نشوب مشاجرة بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات ، انتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع مقتل شاب على يد صديقه بمدينة السلام، مساء اليوم الجمعة، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه.