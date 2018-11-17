video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 12:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم السبت 17/11/2018 فى مصر والدول العربية

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 17/11/2018 فى مصر والدول العربية درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا .

 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر  السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت  بالقاهرة العظمى 25  والصغرى 16 ، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 ، ومطروح العظمى 23 والصغرى 17 ، وسوهاج العظمى 26 والصغرى 13  ، وقنا العظمى 26 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى  27  والصغرى 15 .

الطقس فى الأردن 



نهاراً

ترتفع درجات الحرارة بصورة واضحة وملموسة.
وتسود أجواء صحوة ومستقرة في عموم المناطق، مع ظهور بعض السُحب المنخفضة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 في خليج العقبة: 
-الرياح: شمالية، خفيفة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية. 

ليلاً

تسود أجواء باردة في عموم المناطق.
ويُحتمل تشكل الضباب في أجزاء من السهول الشرقية مع ساعات الليل المتأخرة. 

 وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً ،وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حالة الطقس اليوم الجمعة 16/11/2018 فى مصر والدول العربية

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
صور.. منتخب مصر يهزم تونس 3 /2 فى تصفيات أمم أفريقيا بهدف صلاح المميت

صور.. منتخب مصر يهزم تونس 3 /2 فى تصفيات أمم أفريقيا بهدف صلاح المميت

إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018

إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018

بطاقات حصول الأطفال على خدمات طبية مميزة بــ 5 آلاف وحدة × 6 معلومات

بطاقات حصول الأطفال على خدمات طبية مميزة بــ 5 آلاف وحدة × 6 معلومات

250 طنا.. توزيع السلع على الفقراء بمناسبة المولد النبوى × 5 معلومات

250 طنا.. توزيع السلع على الفقراء بمناسبة المولد النبوى × 5 معلومات

مصرع عامل مصرى فى الكاميرون أثناء إنشاء أحد ملاعب كأس الأمم الأفريقية

مصرع عامل مصرى فى الكاميرون أثناء إنشاء أحد ملاعب كأس الأمم الأفريقية

القوى العاملة: الثلاثاء إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

القوى العاملة: الثلاثاء إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة