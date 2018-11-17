حالة الطقس اليوم السبت 17/11/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بالقاهرة العظمى 25 والصغرى 16 ، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 ، ومطروح العظمى 23 والصغرى 17 ، وسوهاج العظمى 26 والصغرى 13 ، وقنا العظمى 26 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى 27 والصغرى 15 .

الطقس فى الأردن





نهاراً

ترتفع درجات الحرارة بصورة واضحة وملموسة.

وتسود أجواء صحوة ومستقرة في عموم المناطق، مع ظهور بعض السُحب المنخفضة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

-الرياح: شمالية، خفيفة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء باردة في عموم المناطق.

ويُحتمل تشكل الضباب في أجزاء من السهول الشرقية مع ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً ،وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.