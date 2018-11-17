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تونس تشارك فى القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقى بأديس أبابا

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:14 م
تونس تشارك فى القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقى بأديس أبابا الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى
تونس (أ ش أ)
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ذكرت وزارة الخارجية التونسية أن مشاركة وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوى فى القمة الاستثنائية الـ 11 للاتحاد الأفريقى اليوم السبت، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، تأتى فى إطار حرص تونس على دعم العمل الأفريقى المشترك عبر مختلف الآليات وتطوير عمله .

وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم - أن الجهيناوى سيجرى عددا من اللقاءات مع رؤساء وفود الدول المشاركة بالإضافة إلى كبار المسؤولين بالاتحاد الأفريقى.

ويشمل جدول أعمال القمة عدة موضوعات منها إصلاح هيكل مفوضية الاتحاد الأفريقى فى ضوء اجتماعاتها السابقة وتوزيع المسؤوليات داخلها، وتقييم عملها، والإصلاح الإدارى والمالي، بالإضافة إلى تقسيم العمل بين الاتحاد والتجمعات الإقليمية الاقتصادية والدول الأعضاء.

 


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