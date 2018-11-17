تنفيذ 489 حكم فى حملة مكبرة بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط قضيتين سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، و743 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 489 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 16 قضية متنوعة في مجال قضايا الآداب، وقضيتي اتجار بالمخدرات، وقضية تعاطي مخدرات، ومتهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا جنائية، وقضية سلاح أبيض، و74 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و72 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 314 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال تنفيذ الأحكام.