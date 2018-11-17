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تنفيذ فعاليات مبادرة "محمد رسول الإنسانية" فى 50 مسجدا بشمال سيناء

السبت، 17 نوفمبر 2018 09:57 م
تنفيذ فعاليات مبادرة "محمد رسول الإنسانية" فى 50 مسجدا بشمال سيناء محمد رسول الانسانيه
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت مديرية اوقاف شمال سيناء الليلة فى بيان لها تواصل فعاليات “محمد رسول الإنسانية” التى أطلقتها، تنفيذا لتوجيهات وزارة الأوقاف.

وأوضح بيان لمديرية أوقاف شمال سيناء، أن الفعاليات تمت الليلة فى 50 مسجدا بمختلف أنحاء المحافظة، وشارك فى إلقاء المحاضرات 2 من الأئمة فى المسجد الواحد تحت إشراف الشيخ محمد العش وكيل وزارة أوقاف شمال سيناء، وإشراف مديرى ومفتشى الإدارات.

كان وكيل وزارة أوقاف شمال سيناء أعلن انطلاق حملة "محمد رسول الإنسانية" بداية شهر ربيع اول فى عموم المساجد ومراكز الشباب والمدارس، تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار، ومحافظ شمال سيناء.

وقال تم عمل جداول التجهيز للحملة اليومية فى المساجد والشباب والرياضة والتربية التعليم بالمدارس التى يشارك فيها 500 أمام مسجد فى 11 إدارة أوقاف التى تضم 1200 مسجد.


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