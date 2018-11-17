تنفيذ أول طريقين بالمرحلة الثالثة بالمشروع القومى للطرق نهاية يونيو المقبل

كتب رضا حبيشى

أكد اللواء وائل أمين نائب رئيس هيئة الطرق والكبارى أن الهيئة حققت معدلات تنفيذ متقدمة فى طرق المرحلة الثالثة من المشروع القومى الجارى تنفيذها، وأن أول طريقين من هذه المرحلة سيتم الإنتهاء من تنفيذهما هما المرحلة الأولى من مشروع طريق "القاهرة ـ أسيوط" الصحراوى الغربى الممتدة من من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم وتكلفة 5.38 مليار جنيه، مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر - سفاجا - مرسى علم بطول 213 كم، وتكلفة 1.484 مليار جنيه.

وأضاف نائب رئيس هيئة الطرق والكبارى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيتم الانتهاء من تفيذ أول طريقين بالمرحلة الثالثة من المشروع القومى نهاية يونيو المقبل، حيث سيكونان جاهزان للافتتاح مع بداية شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن هذين الطرقين الأعلى معدلات تنفيذ حاليا ضمن طرق المشروع القومى الجارى تنفيذها من قبل وزارة النقل ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى، وأن المشروع الأول سيساهم فى مواجهة وتقليل حوادث الطرق على الطريق الحالى والطريق الثانى سيخدم حركة السياحة.

وقال نائب رئيس هيئة الطرق والكبارى إن طريق "القاهرة ـ أسيوط" الصحراوى الغربى تتولى الهيئة تنفيذه ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى على مرحلتين أولى وثانية بطول 400 كم، حيث تمتد المرحلة الأولى الجارى تنفيذها من مشروع هذا الطريق من القاهرة إلى المنيا، وتمتد المرحلة الثانية من المنيا حتى أسيوط وسيتم الشروع فى تنفيذها عقب إنهاء تنفيذ المرحلة الأولى مباشرة، وأن هذا الطريق يتكون من 5 حارات بكل اتجاه بينهم حارتين للشاحنات بكل اتجاه، وهو طريق حر بدون تقاطعات مرورية حيث تستخدم الأنفاق فى الدورانات للخلف.

وأشار اللواء وائل أمين أن الطريق الجديد يتكون من 5 حارات بكل اتجاه بينهم حارتين بكل تجاه مخصصتين للشاحنات وسيارات النقل الثقيل وثلاثة حارات لسيارات الملاكى وباقى المركبات، وأن الحارتين اللتين مخصصتا لحركة الشاحنات فى اتجاه الصعيد سيتم رصفهما باسخدام الأسفلت فيما الحارتين اللتين مخصصتا لحركة الشاحنات فى اتجاه القاهرة باستخدام الرصف الخرسانى لزيادة العمر الافتراضى للطريق باعتبار الشاحنات تكون محملة بالخامات والبضائع خلال اتجاهها إلى القاهرة.

وأوضح نائب رئيس هيئة الطرق والكبارى أن مشروع إجراء ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر - سفاجا - مرسى علم سيخدم حركة السياحة فى مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء، لافتا إلى أن الهيئة فى تنفذ حاليا 6 طرق بأطوال 1180 كم ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومى للطرق الخاص ببرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكلفة تصل إلى 17 مليار جنيه.

وتشمل طرق المرحلة الثالثة بالمشروع القومى رفع كفاءة وازدواج طريق القاهرة – أسيوط الصحراوى الغربى، ومشروع ازدواج وصلتى ربط طريق الصعيد - البحر الأحمر بسوهاج وأسيوط بأطوال 180 كم، ومشروع ازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بأطوال 325 كم، مع استكمال طريق الخدمة بطريق القاهرة - السويس من الطريق الدائرى الإقليمى إلى الطريق دائرى القاهرة الكبرى من خلال إنشاء طريقى خدمة ذهاب وعودة بإجمالى أطوال 37 كم لتصل حاراته إلى 8 حارات بكل اتجاه فى هذا القطاع من الطريق، ومشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر - سفاجا - مرسى علم، ومشروع ربط طريق السويس بنفق الشهيد أحمد حمدى ليصبح مكون من 4 حارات فى كل اتجاه.