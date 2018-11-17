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تقرير رسمى: ميناء دمياط يحقق 342 مليون جنيه خسائر خلال 2017\2018

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:00 ص
تقرير رسمى: ميناء دمياط يحقق 342 مليون جنيه خسائر خلال 2017\2018 ميناء دمياط - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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كشفت تقرير رسمى، عن تحقيق هيئة ميناء دمياط خسائر خلال العام المالى 2017/2018 بلغت مبلغ 342.821 مليون جنيه تحت بند "أعباء وخسائر"، وأن إجمالى تكاليف ومصروفات هيئة الميناء وصلت فى العام المالى المنتهى إلى 697 مليون جنيه تشمل 196.609 مليون جنيه تحت بند "المصروفات"، و135 مليون جنيه تحت بند "الأجور"، و22.57 مليون جنيه تحت بند "خامات ووقود وقطع غيار".

 

وأضاف التقرير، أن هيئة الميناء حققت إيرادات بلغت 1.461 مليار جنيه، وأن صافى الأرباح وصل إلى 714 مليون جنيه، وأنه متوقع تحقيق إجمالى إيرادات قيمتها 2.5 مليار جنيه وصافى أرباح 1.373 مليار جنيه، حيث تبلغ موازنة الهيئة خلال العام المالى الحالى 1.128 مليار جنيه تشمل 200 مليون جنيه أجور و928 مليون جنيه تحت بند "تكاليف ومصاريف".

 


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