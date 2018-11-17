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"تعليم الإسماعيلية": ليست لدينا صلة بأى مهرجانات خارج العملية التعليمية

السبت، 17 نوفمبر 2018 06:02 م
"تعليم الإسماعيلية": ليست لدينا صلة بأى مهرجانات خارج العملية التعليمية الدكتور خالد خلف قبيصي مدير التعليم بالإسماعيلية
الإسماعيلية- السيد فلاح – جمال حراجى
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قال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن المديرية غير مسئولة عن أي فعاليات أو مهرجانات أو دعوات خارج نطاق العملية التعليمية وتعليمات الكتاب الدورى للوزارة الخاص بإقامة أى فعاليات أو احتفالات.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، فى بيان له، أن المديرية قررت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أحد الموظفين فور علمهما بمشاركته ومسؤوليته عن تنظيم أحد المهرجانات المجهولة تحت مسمي المونديال الدولى للإعلام والمبدعات العرب  أو غيرها من المهرجانات.

وأشار "قبيصي" إلي أن هذا الموظف شارك بصفته الشخصية وليس وظيفته لافتا إلى أن هناك أمر إدارى صادر من مديرية التربية والتعليم يحظر المشاركة في أنشطة أو فعاليات خارج العملية التعليمية.

فى سياق آخر، تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، تدريب معلمي الصفوف الأولي اليوم السبت بمدرسة جواد حسني الابتدائية في حضور إسماعيل محسن مدير التعليم العام.

وحرص "قبيصي" علي إجراء حوارًا طالبهم خلاله بتطبيق ماحصلوا عليه من خبرات داخل المدارس خصوصًا في جانب التهيئة وشرح لهم من خلال درس لغة عربية  "حرف الذال" كيفية تهيئة الطلاب للدرس.

وشدد مدير المديرية علي أهمية قراءة دليل المعلم للوقوف علي أرض صلبه وامتلاك قدر كبير من المعرفة ومنح الطلاب المعلومة بأقل درجة من المجهود وأكبر درجة من الكفاءة.

وقرر مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إقامة تدريبات علي الحاسب الآلي لغير مدربين من المعلمين والمعلمات وليست لديهم قدرة في التعامل مع الأجهزة الحديثة، ثم تفقد قاعة مدرسة فاطمة الزهراء وحضر تدريب البرنامج العلاجي للمرحلة الإعدادية حيث أكد خلال لقائه المتدربين علي أهمية أن يكون تدريبًا فعالًا وأن يكون هناك ضميرا يحكم المعلم في التعامل مع الطلاب مشيرًا إلي أن هذه التدريبات لا بد أن تكون هادفة وتمنح المتدرب قدرًا كبيرًا في التطبيق العملي مع طلابه إلي جانب استخدام أنماط مختلفة من أساليب التعلم النشط.

 

 


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