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تعرف على معهد "معاونى الأمن " التابع لوزارة الداخلية ومدة الدراسة

السبت، 17 نوفمبر 2018 09:00 ص
تعرف على معهد "معاونى الأمن " التابع لوزارة الداخلية ومدة الدراسة جانب من تدريبات طلاب معهد معاوني الأمن
دينا الحسيني
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تأسس معهد معاوني الأمن في ديسمبر 2014 عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ، على أن يكون المتقدم للإلتحاق بالمعهد من حملة الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

وعقب القرار أعلنت وزارة الداخلية ،عن قبول أول دفعة من الذكور والإناث، لتكون مدة الدراسة فيه عام ونصف، يخضع خلالها الدارس لتدريبات متطوره  ، ويتم بعد التخرج توزيع المعاونين علي كافة قطاعات الوزارة ، خاصة الخدمية منها " المرور،  والجوازات والحماية المدنية والمطارات والبحث الجنائي .

 

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تدريبات الطلبه بالمعهد

وتخضع الدراسة بالمعهد لإشراف وزير الداخلية شخصيا، وتتنوع الدراسة فيه مابين تدريبات عمليه، يليها تلقي معلومات عامة عن جهاز الشرطة بكافة فروعه، ثم دراسة التخصصات  مثل الجوازات أو الموانئ أو غيرها ويدرس الطالب بخلاف التدريبات القتالية ، علوم كثيرة مثل الكمبيوتر واللغة الإنجليزية والبحوث الجنائية والمرور

عند إلتحاق الطالب بمعهد معاون الأمن يوقع على عقد بأن تكون وظيفتة "فرد أمن"، ولا مجال للترقي فيها سوى أن يكون معاون أمن ثالث ومعاون أمن ثان ثم معاون أمن أول ومعاون أمن ممتاز وبعدها معاون أمن ممتاز ثان ثم معاون أمن ممتاز أول .

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جانب من التدريبات

ويخضع الطالب لاختبارات بالمعهد هي نفس اختبارات كلية الشرطة للحصول على أفضل العناصر، كما تم استحداث مواد التدريب الانضباطي والسلوكي، وبلغ عدد الدفعات التى تخرجت من معهد معاون الأمن حتي الأن ثلاث دفعات.

610173-طلاب-معهد-معاوني-الأمن
طلاب معهد معاوني الأمن

 


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معهد معاوني الامن

دفعه معهد معاوني الامن

تدريب طلاب معهد معاوني الامن

الدراسه بمعهد معاوني الامن

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