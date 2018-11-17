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تعرف على رأى أهل العلم فى نسيان البسملة أثناء قراءة الفاتحة فى الصلاة

السبت، 17 نوفمبر 2018 04:00 ص
تعرف على رأى أهل العلم فى نسيان البسملة أثناء قراءة الفاتحة فى الصلاة مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على
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هل نسيان البسملة فى الفاتحة فى الصلاة أوتعمد عدم قراءتها يبطل الصلاة ؟،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالإزهر الشريف. وجاء رد اللجنة كالآتى:
 
اختلف أهل العلم في قراءة البسملة فى الصلاة عند الشروع فى القراءة على أقوال :
الأول : المشهور من مذهب مالك ـ رحمه الله تعالى ـ أنها مكروه مطلقا سرا كانت أو جهرا، قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبى زيد القيروانى المالكى فى رسالته ((صفة الصلاة)): أن تقول الله أكبر، لا يجزئ غيره، وترفع يديك حذوا منكبيك أو دون ذلك، ثم تقرأ، ولا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم فى أم القرآن، ولا فى السورة التي بعدها. 
 
الثانى : المشهور من مذهب الشافعى وطائفة من أهل الحديث ، ورواية عند الحنابلة أنها واجبة فى أول الفاتحة والسورة كوجوبهما بناء على أنها جزء منهما عندهم .
 
الثالث: المشهور من مذهب الحنفية، أنها سنة مؤكدة، وهو المشهور من مذهب أحمد، وعليه فنسيان البسملة ، أو تعمد تركها عند قراءة الفاتحة فى الصلاة ، لا يبطل الصلاة ، بل الصلاة صحيحة . لكن الأحوط قراءتها خروجا من خلاف أهل العلم . 
 
 
 

 


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