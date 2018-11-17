تعرف على رأى أهل العلم فى نسيان البسملة أثناء قراءة الفاتحة فى الصلاة

هل نسيان البسملة فى الفاتحة فى الصلاة أوتعمد عدم قراءتها يبطل الصلاة ؟،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالإزهر الشريف. وجاء رد اللجنة كالآتى:

اختلف أهل العلم في قراءة البسملة فى الصلاة عند الشروع فى القراءة على أقوال :

الأول : المشهور من مذهب مالك ـ رحمه الله تعالى ـ أنها مكروه مطلقا سرا كانت أو جهرا، قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبى زيد القيروانى المالكى فى رسالته ((صفة الصلاة)): أن تقول الله أكبر، لا يجزئ غيره، وترفع يديك حذوا منكبيك أو دون ذلك، ثم تقرأ، ولا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم فى أم القرآن، ولا فى السورة التي بعدها.

الثانى : المشهور من مذهب الشافعى وطائفة من أهل الحديث ، ورواية عند الحنابلة أنها واجبة فى أول الفاتحة والسورة كوجوبهما بناء على أنها جزء منهما عندهم .

الثالث: المشهور من مذهب الحنفية، أنها سنة مؤكدة، وهو المشهور من مذهب أحمد، وعليه فنسيان البسملة ، أو تعمد تركها عند قراءة الفاتحة فى الصلاة ، لا يبطل الصلاة ، بل الصلاة صحيحة . لكن الأحوط قراءتها خروجا من خلاف أهل العلم .