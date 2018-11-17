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ترامب يهدد بالخروج من المؤتمرات الصحفية حال عدم التزام المراسلين بـ "اللياقة"

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:35 م
ترامب يهدد بالخروج من المؤتمرات الصحفية حال عدم التزام المراسلين بـ "اللياقة" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب: محمد الأحمدى
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هدد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم السبت، بمغادرة المؤتمرات الصحفية حال عدم تصرف المراسلون "بلياقة"، على حد قوله.

 

وجاء تهديد الرئيس الأمريكى فى أعقاب إصدار محكمة فيدرالية فى واشنطن أمرا قضائيا يلزم البيت الأبيض بإعادة تصريح اعتماد الصحفى فى شبكة CNN جيم أكوستا، الذى سحبته الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضى.

 

وقد ألغى تصريح اعتماد أكوستا فى أعقاب مشادة مع الرئيس دونالد ترامب فى مؤتمر صحفي مطلع هذا الشهر.

 

وقلل ترامب من أهمية الحكم القضائى، واصفا إياه بأنه ليس قضية ذات أهمية كبيرة، لكنه قال إن "على الناس أن يحسنوا التصرف" مضيفا إن كادره الإدارى "يعدون قواعد وتشريعات" لتنظيم المؤتمرات الصحفية لاتباعها، ومن ضمنها الالتزام بالعدد المتفق عليه من الأسئلة.

 

وشدد على القول "إذا لم يستمعوا إلى هذه القواعد والتشريعات سينتهى بنا الأمر بالعودة إلى القضاء وسنكسب القضية".

 

وأضاف"ولكن ما هو أكثر أهمية إننا سنغادر (المؤتمر) ومن ثم لن تكونوا سعداء جدا" لحدوث ذلك.

 

وأوضح ترامب "لا يمكنك أن توجه 3 أو 4 أسئلة، وتظل واقفا و لا تجلس اللياقة يجب أن تتصرف بلياقة".

 


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