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ترامب: تسليم فتح الله جولن لتركيا غير مطروح بالمرة

السبت، 17 نوفمبر 2018 05:23 م
ترامب: تسليم فتح الله جولن لتركيا غير مطروح بالمرة الداعية فتح الله جولن
واشنطن (رويترز)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم السبت إنه لم يبحث إمكانية تسليم فتح الله كولن، رجل الدين التركى المقيم فى الولايات المتحدة، إلى تركيا.

 

وردا على سؤال عن احتمال تسليم كولن قال ترامب للصحفيين "لا.. هذا الأمر ليس محل بحث". وتطالب تركيا بتسليم كولن لمواجهة اتهامات بضلوعه فى تحركات الجيش عام 2016.

 

وذكرت شبكة (إن.بى.سى نيوز) يوم الخميس، أن إدارة ترامب درست إمكانية تسليم كولن فى محاولة لإقناع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بتخفيف الضغط على السعودية فيما يتعلق بمقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى داخل القنصلية السعودية فى إسطنبول الشهر الماضى.

 

ويسعى ترامب لتوثيق العلاقات مع السعودية مشيرا إلى دورها فى مواجهة النفوذ الإيرانى فى المنطقة واحتمال إبرامها صفقات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات.

 

ونفت وزارة العدل الأمريكية أمس الجمعة مناقشة هذا الأمر، وقال ترامب اليوم السبت إن علاقته بأردوغان ودية للغاية وإنه تحدث معه عن رغبته فى تحسين العلاقات مع تركيا، كما وصف ترامب السعودية بأنها "حليف مهم للغاية فيما يتعلق بالوظائف والتنمية الاقتصادية".

 


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