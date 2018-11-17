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تداول 8 سفن بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

السبت، 17 نوفمبر 2018 04:05 م
تداول 8 سفن بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم السبت 8 سفن.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد علي الأرصفه 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات كما سجل الميناء تواجد سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى  الميناء.

 

 


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