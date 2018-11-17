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تحرير 956 مخالفة مرورية وفحص 13 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 17 نوفمبر 2018 11:46 ص
تحرير 956 مخالفة مرورية وفحص 13 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير 956 مخالفة مرورية متنوعة.

 

وشنت المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية حملة مكبرة والتى أسفرت جهودها عن تنفيذ 6 قرارات إزالة فورية لتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ، 12 قرار تعدٍ على منافع الرى، 4 قرارات على منافع نهر النيل، 4 قرارات تعديات على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى بمساحة 2454 مترا تقريبًا تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة كما تم تنفيذ 7 قرارات وحدة محلية و"4 أحكام قضائية.

 

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتت عن فحص 6 مزارع دائرة مركز السادات وفحـص 13 شخصا وتبين وجود 3 عاطلين هاربين من 5 أحكام قضائية وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 33 شقة مفروشة 19 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين كما تم ضبط الآتى 5 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم.


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