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تحرير 1196 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

السبت، 17 نوفمبر 2018 06:25 م
تحرير 1196 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبدالنبى مدير مرور الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت  مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.
 
وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1196 مخالفة مرورية متنوعة و شملت369مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و49 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و73 مخالفة انتظار خاطئ وحجز12 سيارة و86 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو40  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 30 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 27  رخصة لمخالفة البيئة و 82 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 18رخصة لمخالفة خط السير و29 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و35 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 25 رخصة للسير يسار الطريق.
 
كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 33 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 51مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و31 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و43 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على  5 سيارات متروكة و42 مخالفة إزالة فاميه وتحرير38 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و30 مخالفة مواقف عشوائية و33 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير16 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.
 
 
 
 

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