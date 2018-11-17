تجديد حبس 5 متهمين بقتل فرد أمن اثناء سرقة " سقالات " بروض الفرج

كتب عبد الله محمود

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج حبس حبس 5 متهمين بقتل فرد أمن إثناء سرقتهم " سقالات " من أسفل كوبري محور روض الفرج 15 يوم علي ذمة التحقيقات .

وكشفت تحقيقات النيابة انه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الساحل، من شرطة النجدة بإطلاق أعيرة نارية، بموقع إحدى شركات المقاولات أسفل كوبرى محور روض الفرج "تحت الإنشاء" بشارع كورنيش النيل وبالفحص تبين قيام مجهولين يستقلون سيارة "ميكروباص" بسرقة بعض قطع السقالات الحديدية من داخل الموقع، وباعتراض إفراد الأمن طريقهم و إلقاء بعض الحجارة على السيارة، قام أحد المتهمين بإطلاق عيار نارى من فأصيب فرد أمن وتمكن المتهمين من الفرار .