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تجديد حبس عامل قتل بائع ملابس بسبب خلاف على سعر "جاكت" بالعمرانية

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:32 م
تجديد حبس عامل قتل بائع ملابس بسبب خلاف على سعر "جاكت" بالعمرانية حبس - أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، لاتهامه بقتل بائع ملابس بالعمرانية، بسبب الخلاف على سعر "جاكت".

وكانت النيابة العامة صرحت فى وقت سابق بتشريح جثمان المجنى عليه ودفنه، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، لاستكمال التحقيقات، واستمعت لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد مقتل بائع ملابس نتيجة إصابته بطعنة نافذة بالصدر، بإجراء التحريات تبين للرائد مصطفى مخلوف رئيس مباحث العمرانية، أن عاملا اعتدى على المجني عليه بمطواة بسبب الخلاف على بيع جاكت، مما أسفر عن مقتله، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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