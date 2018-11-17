تجديد حبس تاجر خردة ضبط وبحوزته فرش و15 قطعة حشيش فى المنوفية

قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية،برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار عمرو هاشم وكيل النائب العام، تجديد حبس تاجر خردة ضبط وبحوزته فرش و15 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجهما على المتعاطين،15 يوما على ذمة التحقيقات.