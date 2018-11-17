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تجديد حبس تاجر خردة ضبط وبحوزته فرش و15 قطعة حشيش فى المنوفية

السبت، 17 نوفمبر 2018 10:51 ص
تجديد حبس تاجر خردة ضبط وبحوزته فرش و15 قطعة حشيش فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية من تمكن المقدم تامر الزهار رئيس مكافحة المخدرات، بضبط "ه.ط " 38 عاما تاجر خردة وبحوزته فرش و15 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجهما على المتعاطين، وبمواجهة اعترف بارتكابه الواقعة بغرض الاتجار  فى المواد المخدرة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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