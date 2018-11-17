تجديد حبس تاجر خردة ضبط وبحوزته فرش و15 قطعة حشيش فى المنوفية

قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية،برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار عمرو هاشم وكيل النائب العام، تجديد حبس تاجر خردة ضبط وبحوزته فرش و15 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجهما على المتعاطين،15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية من تمكن المقدم تامر الزهار رئيس مكافحة المخدرات، بضبط "ه.ط " 38 عاما تاجر خردة وبحوزته فرش و15 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجهما على المتعاطين، وبمواجهة اعترف بارتكابه الواقعة بغرض الاتجار فى المواد المخدرة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة