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تجديد حبس الطالب المتهم بقتل زميله فى المنوفية 15 يوما على ذمة التحقيقات

السبت، 17 نوفمبر 2018 03:21 م
تجديد حبس الطالب المتهم بقتل زميله فى المنوفية 15 يوما على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر
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قرر القاضي الجزئي لمحكمة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تجديد حبس الطالب " محمد صبرى"  المتهم بقتل زميله " ا ح م " 17 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوى الزراعى، ومقيم بالعزبة الغربية، بمدرسة شبين الكوم الثانوية الزراعية، 15 يوما، ورفض طلب المحامى بايداعه بمؤسسة رعاية اجتماعية .

واستند على شندي محامي محمد صبري الطالب المتهم بالقتل، خلال مرافعته إلى ظهور مستجدات في تحقيقات القضية أمام النيابة العامه، لافتا إلى أنه تم تفريغ كاميرا المراقبه رقم ٤ الخاصه بمدرسة الزراعه حيث تبين صحة ما أدلى به الشهود الجدد، كما ثبت نشوب مشاجرة بين العديد من الطلبة كان المجني عليه رحمه الله في وسطها .

 وأوضح شندى فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن شهادة الشهود الجدد من بعض الطلبة الذين تم سماع شهادتهم أثبتت أمام النيابة العامه بأن الطالب المتهم لم يكن حائزا أسلحة ولم يدخل لحرم المدرسة بأية أسلحة بيضاء " المطواه " وأن السلاح المستعمل في الجريمة كان بحوزة شخص آخر دخل للمدرسة .

 كما أكد شندى ثبوت مفاجأة غير متوقعه، حيث أن السلاح الأبيض " المطواه" المضبوطه والمحرزه بالقضية  ليست هي المطواه المحدثه لإصابة المجني عليه التي أدت لوفاته وليست هي المطواه التي قتل بها المجني عليه رحمه الله .

 جدير بالذكر أن القضية مازالت قيد التحقيق أمام نيابة بندر شبين الكوم التي تبذل جهدا للوصول لحقيقة الواقعة وصحة ما ثبت.

وكان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتقلى قسم شبين الكوم بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة ومتوفى داخل المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة شبين الكوم دائرة القسم .

 وعلى الفور تم الانتقال والمعاينة وتبين أنه أثناء قيام الطلبة باللهو داخل فناء المدرسة حدثت مشادة كلامية بسبب اللهو بين كل من " ا ح م " 17 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوى الزراعى، ومقيم بالعزبة الغربية، دائرة القسم مصابا بجروح نافذ بالصدر وتوفى متأثرا بإصابته، و"م ص ع" 16 سنة، طالب بالصف الأول الثانوى الزراعى، ومقيم بقرية سلكا مركز شبين الكوم، وتبين قيام الثانى بالتعدى على الأول إثر تلك المشادة، ما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته .

 


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