تاجر الاستروكس سقط فى قبضة مكافحة المخدرات وبحوزته 20 كيس ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة القبض على عاطل ببولاق الدكرور لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته 20 كيس من مخدر الاستروكس، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد أن توصلت تحريات العقيد محمد حامد وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، إلى اتجار "حسام. ع. م " 20 سنة عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بمحيط مسكنه ببولاق الدكرور.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته 20 كيس يحتوى على مخدر الاستروكس، ومبلغا ماليا، واعترف المتهم بحيازته للمخدر لترويجه على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وأحاله العميد سامح الحميلى مدير مكافحة المخدرات بالجيزة إلى النيابة للتحقيق.