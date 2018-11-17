تأخر إقلاع طائرتين إلى الكويت والبحرين لسوء الأحوال الجوية بدول الخليج

كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم السبت تأخر إقلاع رحلتين متجهتين إلى البحرين والكويت بسبب سوء الأحوال الجوية في دول الخليج العربي، بعد أن قامت سلطات المطار باستضافة ركاب الطائرتين بإحدى صالات الترانزيت حتى إقلاعهما.

وكانت سلطات المطار قد تلقت إخطارا بتأخر اقلاع رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم 1544 والمتجهة الى الكويت بسبب عدم حصول الطائرة على التصريح الخاص بالإقلاع من مطار القاهرة، وأقلعت الرحلة بعد تاخر دام نحو 8 ساعات، كما شهد المطار اقلاع رحلة الخطوط البحرينية gf70، بعد تحسن الأحوال الجوية بالمنامة بعد تأخير استمر نحو 3 ساعات.