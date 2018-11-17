تأجيل محاكمة 6 متهمين بالاستيلاء على 1226 طنا من القمح لـ6 ديسمبر المقبل

كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محكمة 6 متهمين فى قضية الاستيلاء على كارتات شحن توريد 1226 طن قمح من شونه حورس بالفيوم، لجلسة 6 ديسمبر المقبل.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى أبو العلا ومحمود عبد المنعم القرموطى ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسى.

وكشف أمر الإحالة فى القضية المقيدة برقم 5437 لسنة 2018 جنايات بولاق الدكرور، والمتهم فيها كل من "محمد عاطف،مدير عام الاستلام بشركة مطاحن جنوب القاهرة، وإسماعيل عبد المنعم، ومحمد درويش، كاتب بوابة مطحن الهرم، وهشام أحمد، كاتب بوابة مطحن الهرم، وعاطف فتحى، كاتب بوابة مطحن الهرم، وصلاح عبد العال، مشرف أمن مطحن الهرم"، قيام الأول بصفته موظفا عاما " مدير عام الاستلام بقطاع الحركة والنقل بشركة مطاحن جنوب القاهرة " بالاستيلاء على أوراق مملوكة لجهة عمله " عدد 21 كارتات شحن مثبت بهم أن جهة توريد القمح شونة حورس بالفيوم "، بأن أقنع سائقى سيارات النقل المحملة بالأقماح فى إنهاء إجراءات توريد الأقماح بمعرفته مستغلا صفته الوظيفية.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول سهل للمتهم الثانى الاستيلاء على مبلغا ماليا قدره مليون وستة وعشرون ألف جنيها جزء من القمح، أثبت توريده بأسم الأخير عن طريق الموظف المختص ببيانات تلك الشحنة بأن أمده ببيان القيد بدفتر ورود الأقماح والمطاحن كمية تقدر بألف ومائتان وستة وستون طنا من الأقماح لصالح المتهم الثانى، كما زور المتهم محررات رسمية واستعمالها مع موظفين حسنى النية، بالاشتراك مع باقى المتهمين.