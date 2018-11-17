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تأجيل محاكمة 5 متهمين بترويج عملات ورقية لـ26 يناير المقبل

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:09 م
تأجيل محاكمة 5 متهمين بترويج عملات ورقية لـ26 يناير المقبل محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 5 متهمين  بترويج عملات ورقية مزورة بالبساتين،  لجلسة 26 يناير المقبل لاتخاذ إجراءات الرد.  

 

وصدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى سالم و محمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب و عبد المجيد حلمى.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين "وليد محمود وعادل محمود، ومحمد صلاح، وأحمد محمد، ومحمد رشاد"، بحيازة عملة ورقية مقلدة متداولة قانونا خارج البلاد بقصد الترويج، خمس وسبعين ورقة نقدية من فئة المائة دولار أمريكى مصطنعة علي غرار الأوراق  النقدية الصحيحة من تلك الفئة علي النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق، مع علمهم بأمر تقليدها وعلى النحو المبين بالتحقيقات.


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جنايات القاهرة

ترويج عملات ورقية

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