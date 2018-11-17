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تأجيل دعوى عزل موظفى الإخوان من الجهاز الإدارى إلى 19 يناير المقبل

السبت، 17 نوفمبر 2018 03:26 م
تأجيل دعوى عزل موظفى الإخوان من الجهاز الإدارى إلى 19 يناير المقبل مجلس الدولة_أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، التي تطالب بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة لجلسة 19 يناير المقبل.

 

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 62862 لسنة 72 قضائية أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.

 

وأضافت الدعوى أن أغلب هذه الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.

 

 


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