بكل لغات العالم.. القوات المسلحة تبث فيديوهات دعائية عن "إيدكس 2018"

بث الموقع الرسمى لوزارة الدفاع المصرية، عدة فيديوهات دعائية بشأن معرض الصناعات الدفاعية "إيدكس 2018" والمنتظر انعقاده بمركز المعارض الدولية، من ٣:٥ ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يشارك فى فعاليات المعرض أكثر من 316 شركة عارضة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية والمصنعين والموردين الدوليين لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية من أكثر من 41 دولة، كما يضم المعرض أجنحة دولية لـ 19 دولة من كافة أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد عن 10 آلاف زائر من كبار الشخصيات العسكرية والمصنعين والمهتمين بمجال التسلح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.