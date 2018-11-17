أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وجامعة كفر الشيخ، وذلك فى إطار التعاون الدائم والتنسيق المستمر بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومحافظة كفر الشيخ، وذلك لإلمام المحافظة بجميع الأعمال بمؤسسات المحافظة وبناءً على التنسيق الذى تم بين فرع الجهاز وإدارة جامعة كفر الشيخ.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة كفرالشيخ جاء أثناء انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمحافظة الإسماعيلية، بحضور وزير التعليم العالى مع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، نيفين جامع، ويهدف البروتوكول إلى توفير فرص عمل لائقة مستدامة لطلبة وخريجى وباحثى الجامعة، والعمل على نشر فكر العمل الحر ووعى الطلاب بتنمية قدراتهم واستغلال مهاراتهم فى إقامة وإنشاء مشروعات صغيرة للقضاء على البطالة وتقديم الدعم المالى وغير المالى للمشروعات، وعقد دورات تدريبية وورش عمل من خلال الجهاز فى مجالات "اعرف ذاتك، والمهارات الريادية"، والترويج للمنتجات ودعم التسويق الإلكترونى من خلال إقامة معارض متنوعة "محلية أو مركزية"، وإعداد نماذج دراسات جدوى لمشروعات وتقديم الدعم الفنى والمادى لتلك المشروعات.