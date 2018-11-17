اليوم.. نظر طعن الحكومة على الغاء التحفظ على أموال سعودي ماركت

كتب أحمد عبد الهادى

تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم ، اليوم السبت، نظر الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز "سعودي ماركت". ، وحمل الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا مختصم شركة يونايتد "سعودي".

كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محال سوبر ماركت "سعودي"، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله ، وذكر التقرير، أن قرار التحفظ على أموال تلك الشركة استند ، إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطني من تحريات تضمنت انتماء عبد الرحمن سعودي مالك سلسلة محلات "سعودي ماركت " للإخوان.