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اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل طفليه بـ"ميت سلسيل" أمام جنايات المنصورة

السبت، 17 نوفمبر 2018 03:30 ص
اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل طفليه بـ"ميت سلسيل" أمام جنايات المنصورة محمود نظمى قاتل طفليه
الدقهلية شريف الديب
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تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت، برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية المستشارين هيثم الضو، ويحيى صادق، وأمانة سر أحمد الحنفى، نظر القضية رقم 757 كلى شمال الدقهلية، والمقيدة برقم 355 جزئى جنايات ميت سلسيل لسنة 2018، المتهم فيها محمود نظمى السيد، بقتل نجليه "ريان ومحمد".

 

ومن المقررأن تستمع هيئة المحكمة لدفاع المتهم، والاطلاع على تقرير خبير الخطوط، الذى تم انتدابه لتحليل الرسالة التى كتبها المتهم لزوجته يعترف فيها، بارتكاب واقعة قتل طفليه، وأنه نادم على ذلك، وكانت نيابة شمال الدقهلية وجهت للمتهم تهمة القتل العمد لنجليه، وألقى بهما فى مجرى نهر النيل، وحيازة مخدر الحشيش وأقراص الترامادول.


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