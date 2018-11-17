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النيابة تستخرج جثة طفل قتله عشيق أمه بكفر شكر لبيان سبب الوفاة

السبت، 17 نوفمبر 2018 07:54 م
النيابة تستخرج جثة طفل قتله عشيق أمه بكفر شكر لبيان سبب الوفاة حبس -ارشيفية
كتب نيفين طه
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قررت النيابة العامة بكفر شكر، استخراج جثة طفل قتل على أيدى جامع قمامة بمساعدة والدته وعرضها على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وضبط وإحضار والده المجنى عليه الهاربة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفرشكر، إخطارا من النيابة العامة بإجراء التحريات فى واقعة المحضر رقم 4242 لسنة 2018م إدارى مركز كفر شكر الخاص بواقعة وفاة الطفل "إبراهيم. أ" 10 سنوات وتلميذ بالابتدائى والمقيم برفقة والدته "نادية. م" ربة منزل ومقيمة بكفر على شرف الدين، وإقرارها بأنه حال لهو نجلها أمام المنزل صدمته دراجة نارية مجهولة (فر قائدها هاربا عقب الحادث) مما أدى لحدوث إصابته (كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ) ولم تشتبه فى وفاته جنائيا.

أخطر اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية مدير أمن القليوبية، وتبين من التحريات أن عم المجنى عليه "هيثم. ب" 35 سنة عاطل السابق اتهامه فى قضية مخدرات تقدم للنيابة العامة واتهم والدة المتوفى (المبلغة) بالتسبب فى وفاة نجل شقيقه بالاشتراك مع "محمد. أ" جامع قمامة ومقيم كفر على شرف الدين بكفرشكر.

من خلال جمع المعلومات ومناقشة "محمد" وتضييق الخناق عليه أقر بصحة وجود علاقة بوالدة الطفل المتوفى والإقامة معها بشقة مستأجرة طرفه وأنه بتاريخ الواقعة وأثناء قيامه بإصلاح مركبة التروسيكل الخاص بالمبلغة أمام مسكنها وحال قيام الطفل باللهو أمامه ورغبته فى التوقف عن ذلك، للقى آلة حادة (بلطة) صوبه فاصطدمت برأسه أحدثت إصابته وتم نقله للمستشفى وتوفى على إثرها وقيامه بالاتفاق ووالدته على اختلاق واقعة وفاة نجلها على أنها نتيجة اصطدام دراجة نارية مجهولة به.

جرى بإرشاد المتهم ضبط الآلة الحادة المستخدمة فى الواقعة وتم التحفظ عليها، باستهداف والدة الطفل المجنى عليه تبين هروبها وبالكشف الفنى على المتهمة تبين أنها مطلوب التنفيذ عليها فى عدد 4 قضايا متنوعة (إخفاء مسروقات - تبديد - سرقة).

 


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