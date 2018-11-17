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السبت، 17 نوفمبر 2018 09:17 م
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المنطقة الأزهرية بأسوان تعقد اختبارات لاختيار رؤساء لجان الامتحانات

السبت، 17 نوفمبر 2018 09:12 م
المنطقة الأزهرية بأسوان تعقد اختبارات لاختيار رؤساء لجان الامتحانات مقابلات المرشحين للعمل كرؤساء لجان للشهادة اﻹعدادية والثانوية
أسوان - صلاح المسن
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عقد قطاع المعاهد الأزهرية بأسوان مقابلات للمرشحين للعمل كرؤساء لجان للشهادة اﻹعدادية والثانوية. 

أجريت المقابلات بقاعة اﻹمام الشعراوى بمدينة أسوان، حيث تم إجراء مقابلات لاختيار رؤساء لجان الشهادة اﻹعدادية للعام الدراسى 2018/2019 للفصل الدراسى الأول.

تكونت لجنة الاختبار برئاسة أحمد عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية وعضوية جبريل على مدير الشئون القانونية بالمنطقة وعبدالحميد عبدالمنعم مدير إدارة الامتحانات ومصطفى أحمد عضو التفتيش المالى واﻹدارى بالمنطقة.

 
مقابلات إختيار رؤساء لجان الشهادة اﻹعدادية (1)
مقابلات إختيار رؤساء لجان الشهادة اﻹعدادية 

مقابلات إختيار رؤساء لجان الشهادة اﻹعدادية (2)
مقابلات إختيار رؤساء لجان الشهادة اﻹعدادية 

مقابلات إختيار رؤساء لجان الشهادة اﻹعدادية (3)
مقابلات إختيار رؤساء لجان الشهادة اﻹعدادية 

مقابلات إختيار رؤساء لجان الشهادة اﻹعدادية (4)
مقابلات إختيار رؤساء لجان الشهادة اﻹعدادية 

مقابلات إختيار رؤساء لجان الشهادة اﻹعدادية (5)
مقابلات إختيار رؤساء لجان الشهادة اﻹعدادية

مقابلات إختيار رؤساء لجان الشهادة اﻹعدادية (6)
مقابلات إختيار رؤساء لجان الشهادة اﻹعدادية 

مقابلات إختيار رؤساء لجان الشهادة اﻹعدادية (7)
مقابلات إختيار رؤساء لجان الشهادة اﻹعدادية 

مقابلات إختيار رؤساء لجان الشهادة اﻹعدادية (8)
مقابلات إختيار رؤساء لجان الشهادة اﻹعدادية 

مقابلات إختيار رؤساء لجان الشهادة اﻹعدادية (9)
مقابلات إختيار رؤساء لجان الشهادة اﻹعدادية

مقابلات إختيار رؤساء لجان الشهادة اﻹعدادية (10)
مقابلات إختيار رؤساء لجان الشهادة اﻹعدادية 

 


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