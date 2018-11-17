المنطقة الأزهرية بأسوان تعقد اختبارات لاختيار رؤساء لجان الامتحانات

عقد قطاع المعاهد الأزهرية بأسوان مقابلات للمرشحين للعمل كرؤساء لجان للشهادة اﻹعدادية والثانوية.

أجريت المقابلات بقاعة اﻹمام الشعراوى بمدينة أسوان، حيث تم إجراء مقابلات لاختيار رؤساء لجان الشهادة اﻹعدادية للعام الدراسى 2018/2019 للفصل الدراسى الأول.

تكونت لجنة الاختبار برئاسة أحمد عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية وعضوية جبريل على مدير الشئون القانونية بالمنطقة وعبدالحميد عبدالمنعم مدير إدارة الامتحانات ومصطفى أحمد عضو التفتيش المالى واﻹدارى بالمنطقة.