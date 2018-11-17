" المعمل الكيميائى" يفحص 6 كيلو حشيش تم ضبطها بحوزة " ديلر "بالزاوية

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، بفحص 6 كيلو من جوهر الحشيش وإعداد تقرير فني بها ، فيما أمرت بحبس " ديلر " 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج المخدرات، تم ضبط بالكمية السابقة .

تعود تفاصيل القضية بعدما تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات من القبض على المتهم " مصطفي.م" 27 سنة عاطل، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزته " 6.140 كيلو جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 1015 جنيه، 2 هاتف محمول". ،

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة والتي أمرت بما سبق .