"المصانع المتعثرة" بأكتوبر تنتظر حلول رئيس هيئة الاستثمار لإعادة تشغيلها

كتب هانى الحوتى

رئيس جمعية المستثمرين: اجتماع مع محسن عادل لوضع آلية لحل الملف نهائيا

يتصدر ملف المصانع المتعثرة، أجندة اجتماع جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر مع محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، غدا الأحد، بالإضافة إلى عدد من الملفات الأخرى الثابتة المتعلقة بمشاكل المستثمرين مع الجهات الحكومية وعلى رأسها مصلحتى الضرائب والجمارك، وتدنى البنية التحتية لبعص مناطق المدينة الصناعية سواء طرق أو توصيل الغاز والكهرباء.

وفى هذا الإطار قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الجمعية تعد حصرا للمصانع المتعثرة والمغلقة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، لتحديد عددها وأسباب التعثر، بالإضافة إلى بعض المقترحات بشأن حلولها، لعرضها على محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال اجتماع غدا الأحد، وذلك لبحث كيفية إعادة تشغيل تلك المصانع سواء من خلالها منحها تسهيلات مثل تأجيل وجدولة مديونياتها لدى الجهات الحكومية، أو توفير تمويل ميسر لشراء مواد خام لإعادة النشاط أو بحث تقديم مساندة فنية لتطوير تلك المصانع أو عرضها كفرص للشراكة مع مستثمرين آخرين.

وأضاف شعبان، ل"اليوم السابع"، أن هذا الملف سيشمل أيضا المصانع التى تعمل بطاقة إنتاجية ضعيفة، لبحث إيجاد حلول لها سواء من خلال تقديم الدعم الفنى لها لتطويرها أو إيجاد أسواق جديدة لها تسمح باستيعاب إنتاجها، وذلك بهدف تلافى توقف تلك المصانع، ومن ثم زيادة قائمة المصانع المتعثرة.

وتابع شعبان، أن اللقاء سيشهد أيضا مناقشة مشاكل المستثمرين مع الجهات الحكومية مثل مصلحة الجمارك، وأزمة الضريبة العقارية على المصانع، بالإضافة إلى التعرف على خطط هيئة الاستثمار فى تسهيل مناخ الأعمال، والحوافز التى تقدمها للمستثمرين للتوسع فى الإنتاج.

وفى سياق متصل تجهز جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، للقاء محمد سعفان وزير القوى العاملة لبحث مشكلة عدم توافر العمالة الفنية لمصانع المنطقة الصناعية، وارتفاع نسبة دوران العمالة، إذ يعمل بعض الشباب بالمصانع لمدة شهرين أو ثلاثة ثم ينقل لمصنع آخر.

وأطلقت الجمعية الأسبوع الماضى، ملتقى توظيف لتوفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب من الجنسين الحاصلين على شهادات دبلوم الثانوية الفنية أو أقل، بمصانع المنطقة الصناعية بالمدينة بجميع التخصصات تقدم له 550 شابا، تم قبول 330 بمصانع وشركات المدينة، وتم تسجيل بيانات غير المقبولين لترشيحهم مباشرة للمصانع التى تحتاج لعمالة، بحسب ريمون نبيل عطا الله عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، رئيس لجنة التشغيل بالجمعية.

وأضاف ريمون، أن هناك نقصا شديدا فى العمالة بعدد كبير من المصانع فى الوقت الذى يرفض فيه الشباب قبول التعيين برواتب مبدئية تبدأ أدناها من 2100 جنيه مقابل 8 ساعات عمل مع ضمان زيادتها مستقبلا، علاوة على حوافز الإنتاج، وأتوبيسات لنقل العمالة وسكن للمغتربين، بالإضافة إلى تأمين صحى واجتماعى

وفى سياق آخر، أعلن محمد خميس شعبان، والذى يشغل منصب الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن انتهاء الاتحاد خلال الأسبوع الماضى من إعداد مذكرة موحدة لكافة مشاكل جمعيات المستثمرين، لعرضها خلال الاجتماع مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر خلال الفترة القريبة المقبلة.

وانحصرت أغلب مشاكل جمعيات المستثمرين بين مشكلة عدم توافر أراضٍ صناعية مرفقة تستوعب المشروعات الجديدة أو التوسعات بالمشروعات القائمة، وتدنى البنية التحتية للمناطق الصناعية سواء طرق أو توصيل للغاز والكهرباء، وارتفاع تكاليف النشاط الصناعى بسبب تعدد وزيادة قيمة المطالبات من الجهات الحكومية، وأخيرًا توفير التمويل والعمالة الفنية المدربة.