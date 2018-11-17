video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 11:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"المرور": تعيين خدمات بمحيط إنشاء كوبرى مشاة بطريق "إسكندرية الزراعى"

السبت، 17 نوفمبر 2018 10:26 م
"المرور": تعيين خدمات بمحيط إنشاء كوبرى مشاة بطريق "إسكندرية الزراعى" طريق اسكندية الزراعى - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تشرف الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، على أعمال إنشاء كوبرى مشاه بالكيلو 160  بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى أمام جامعة دمنهور، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة للأعمال، ﻹجراء تركيب حوائط خرسانية للكوبرى من صباح غدا اﻷحد بدء من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساءا بشكل يومى و تستمر لمدة شهرا كاملا،مع وضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين الرحلات ومنطقة الأعمال، من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية لحين انتهاء الأعمال.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 9 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

مصرع شخصين انهارت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج .. صور

اخبار الحوادث

اخبار المرور

ادارة المرور

طريق اسكندرية الزراعى

اخبار مصر




لا تفوتك
غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة