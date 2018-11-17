"المرور": تعيين خدمات بمحيط إنشاء كوبرى مشاة بطريق "إسكندرية الزراعى"

كتب عبد الرحمن سيد

تشرف الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، على أعمال إنشاء كوبرى مشاه بالكيلو 160 بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى أمام جامعة دمنهور، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة للأعمال، ﻹجراء تركيب حوائط خرسانية للكوبرى من صباح غدا اﻷحد بدء من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساءا بشكل يومى و تستمر لمدة شهرا كاملا،مع وضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين الرحلات ومنطقة الأعمال، من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية لحين انتهاء الأعمال.