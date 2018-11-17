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القضاء الأمريكى يخفف القيود المفروضة على هينكلى المتهم بمحاولة اغتيال ريجان

السبت، 17 نوفمبر 2018 08:00 ص
القضاء الأمريكى يخفف القيود المفروضة على هينكلى المتهم بمحاولة اغتيال ريجان رونالد ريجان الرئيس الأمريكى الأسبق
(رويترز)
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خفف قاض اتحادى يوم الجمعة، القيود المفروض على تحركات وأنشطة جون هينكلى، الذى أطلق النار على الرئيس الأمريكى السابق رونالد ريجان فى محاولة لاغتياله عام 1981.

ويعيش هينكلي(63 عاما) مع أمه التى فى التسعينات من عمرها فى وليامسبرج بولاية فرجينيا منذ الإفراج عنه فى سبتمبر 2016 من مستشفى للأمراض النفسية بواشنطن. ووافق قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية بول فريدمان فى واشنطن على الشروط الجديدة التى وضعتها الحكومة ومحامو هينكلى بعد أن خلصوا إلى أن هينكلى "لم يعد يشكل خطرا على نفسه أو على الآخرين". وقال القاضى أيضا إن تقارير أطباء هينكلى تظهر أن هينكلى "مازال مستقرا من الناحية العقلية" كما أنه ملتزم بشروط الإفراج عنه.

وتتيح الشروط الجديدة له بأن يعيش بمفرده أو مع أصدقاء أو مع أسرة فى نطاق 121 كيلومترا فى وليامسبرج إذا وافق أطباؤه على ذلك.

وتظهر سجلات المحكمة إنه يمكنه أيضا قيادة السيارة دون أن يرافقه أحد فى نطاق 121 كيلومترا فى وليامسبرج بزيادة 30 ميلا عما تم تحديده في2016 وعليه الآن مقابلة أطباءه فى واشنطن كل شهرين بدلا من كل شهر.

 

 


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